Esporte ‘Nem sempre os favoritos vencem’, diz técnico do Vila Nova Dado Cavalcanti lamentou pouco tempo de intervalo entre o jogo da Ponte Preta para o duelo contra o líder Cruzeiro, mas vê o Tigre pronto para tentar surpreender a Raposa em BH

O técnico do Vila Nova, Dado Cavalcanti, acredita que o time colorado precisa ser eficiente e ‘torcer’ por uma mística que cerca o futebol para tentar surpreender o líder da Série B, o Cruzeiro, no Mineirão. O treinador entende que um dos bons lados do futebol é que o esporte proporciona situações inesperadas, como vitórias dos lanternas contra os líderes. O Cruzeiro, apó...