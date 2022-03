Esporte Neymar diz que deu a vida para voltar de lesão e 'cara a tapa' contra Real

A eliminação para o Real Madrid gerou um verdadeiro caos no PSG. O time levou a virada e ficou de fora das quartas de final da Liga dos Campeões. Um dos destaques do time, o brasileiro Neymar concedeu entrevista nesta quinta-feira (17) em um evento de sua patrocinadora, a Puma, e disse que “deu a vida” para se recuperar de lesão a tempo de enfrentar o espanhol.O at...