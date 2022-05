Esporte Neymar diz que Mbappé fez escolha certa ao ficar no PSG Brasileiro acredita que o craque francês tem que ganhar uma Liga dos Campeões pelo clube de Paris

Neymar, camisa 10 do PSG, celebrou a renovação de Mbappé com o clube francês até 2025. Na opinião do brasileiro, o jovem francês acertou ao preterir o Real Madrid para seguir no time de seu país. "Confesso que eu não sabia até o último momento [decisão de Mbappé]. Fiquei sabendo um dia antes do anúncio. Fiquei muito feliz por Kylian ter decidido ficar. Acho que o ...