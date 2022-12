Os três jogadores lesionados da seleção brasileira na Copa no Qatar, Neymar, Alex Sandro e Danilo, continuaram nesta quarta-feira (30) o programa de recuperação estabelecido pelas comissões médica e física da equipe.

A CBF (Confederação Brasileiro de Futebol) divulgou um vídeo que mostra, em sua maior parte, os comandados de Tite no treinamento em Doha, na antevéspera da partida contra Camarões, na sexta-feira (2), em Lusail (a 15 km da capital qatariana). Um pequeno trecho exibe o que os contundidos estavam fazendo, longe da bola.

Neymar, com lesão no tornozelo direito, e Alex Sandro, com problema é no quadril, movimentavam-se dentro de uma piscina. Os exercícios concentravam-se nas pernas e nos pés.

O camisa 10, principal jogador do Brasil, pareceu estar de bom humor. Há a expectativa de que ele possa voltar à equipe na semana que vem, a partir das oitavas de final.

Danilo, lesionado no tornozelo esquerdo, dedicou-se a se exercitar em uma bicicleta ergométrica.

Com a seleção classificada para os mata-matas depois das vitórias sobre Sérvia e Suíça, Tite muito levará a campo contra os camaroneses um time reserva, para descansar mais dias os titulares e evitar contusões dos mesmos.

O adversário do Brasil nas oitavas sairá do grupo que tem Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai.