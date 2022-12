Após um primeiro tempo avassalador, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 e passou para as quartas de final da Copa do Mundo no Qatar.

Depois da vitória, jogadores estenderam uma faixa em homenagem a Pelé, para quem Neymar dedicou a vitória. "É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo as melhores coisas para ele. Que ele fique bem de saúde o mais rápido possível, e que possa se confortar hoje com a vitória e essa faixa no final", comentou o camisa 10.

Neymar atingiu marcas importantes. Fez seu sétimo gol em Mundiais e se tornou o terceiro brasileiro a conseguir marcar gols em três Copas, igualando Pelé e Ronaldo. "Alcancei coisas que eu jamais imaginaria e estou muito contente", disse o atacante.

Depois de ficar ausente dos jogos contra Suíça e Camarões, o jogador falou do susto com a lesão logo na estreia da Copa, diante da Sérvia. "Vinha muito bem, de uma temporada muito boa. E sofrer uma lesão como a que eu sofri foi muito duro. Passei a noite chorando muito, meus familiares sabem. Mas deu tudo certo. Valeu a pena o esforço de ter ficado até 5h, 6h da manhã tratando com o fisioterapeuta. Todo sofrimento é valido para a gente coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer", afirmou.

O Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de final, mesma fase em que foi eliminado pela Bélgica, em 2018, na Copa da Rússia, com Neymar em campo. "Chegou a hora de ir mais longe. Temos que ir passo a passo, faltam três. A gente está muito preparado, com a cabeça muito focada para conseguir esse título", completou o jogador do PSG.

Autor do primeiro gol do jogo contra os coreanos, e seu primeiro gol na Copa, Vinicius Junior destacou o conjunto da equipe. "É normal que, com o passar do tempo, a gente vá crescendo na competição. A cada jogo que passa, a gente está mais confiante, mais entrosado. E jogamos contra uma equipe que deu espaço", avaliou.

Depois de toda a polêmica por dançar para celebrar seus gols no Real Madrid, o que rendeu ofensas racistas contra o atacante, Vinicius celebrou o gol com seu tradicional gingado.

"Vou seguir bailando até a final, e [quero] mandar um forte abraço para o Pelé, que está precisando de muita força da gente e essa vitória vai para ele. Que tudo ocorra bem e que ele possa sair dessa situação e que a gente possa ser campeão por ele", completou.