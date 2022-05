Esporte Neymar frustra torcida na chegada da seleção brasileira a Seul Atacante passou de óculos escuros, segurando uma mala prateada e poucos gestos de longe para a direção dos torcedores

A seleção brasileira foi recepcionada por um grupo de quase 50 pessoas no início da noite desta quinta-feira (26) no hotel em Seul, na Coreia do Sul. Praticamente todos os presentes queriam só uma recordação: uma foto ou um autógrafo de Neymar. O camisa 10, no entanto, evitou o assédio e distribuiu apenas acenos aos que esperavam por mais de duas horas no local. A chegad...