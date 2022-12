O atacante Neymar igualou o Rei do Futebol, Pelé, como maior artilheiro da seleção brasileira, segundo contas da Fifa. Contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), o atual camisa 10 marcou um gol e chegou a 77 tentos em jogos oficiais pela Canarinho. O recorde de Pelé durou seis décadas para ser igualado.

Segundo a Fifa, Neymar disputou 126 partidas oficiais e marcou 77 gols. Pelé obteve esse número de gols em 91 jogos. Portanto, o atual camisa 10 do Brasil está a um tento de superar o Rei do Futebol.

Os maiores artilheiros do Brasil, nas contas da Fifa, são Pelé e Neymar com 77 gols, Ronaldo 'Fenômeno' com 62 gols, Romário com 55 gols e Zico com 48 gols.

Pelé se tornou o maior artilheiro do Brasil em 1962, quando ultrapassou Ademir Menezes, o “Queixada”, que tinha 32 gols marcados em jogos oficiais pela seleção brasileira.

Pelé fez o 33º gol pela Canarinho em um amistoso contra País de Gales, no dia 16 de maio de 1962, antes da disputa da Copa do Chile, que foi conquistada pelo Brasil.

Nas contas da CBF, porém, o Rei do Futebol tem larga vantagem, com 95 gols, em 114 partidas disputadas pelas Copas do Mundo, Roca, e as Taças, Oswaldo Cruz, Bernardo O’Higgins e Atlântico.