Esporte Neymar sente incômodo muscular e não enfrenta a Argentina Como o Brasil tem vaga assegurada no Mundial de 2022, o jogador do PSG conversou com a comissão técnica da seleção e optou por se preservar para o duelo contra o Manchester City

O atacante Neymar sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda e não embarcou com a seleção brasileira para o jogo desta terça (16), contra a Argentina, em San Juan, pelas Eliminatórias. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Qatar. A partida, que começa às 20h30 (horário de Brasília), terá transmissão da Globo e do SporTV. Como a equipe tem ...