A lesão sofrida por Neymar no tornozelo direito foi a primeira do jogador na atual temporada, logo na estreia do Brasil na Copa do Mundo. O craque brasileiro ficará fora, a princípio, dos dois últimos jogos da fase de grupos, diante da Suíça e Camarões.

O histórico do jogador, desde que passou a atuar no futebol europeu em 2014, registra 27 situações em que o atleta precisou se ausentar das atividades e desfalcou seus clubes e seleção.

Em anos de Copa do Mundo, essa é a terceira lesão que Neymar sofre. Duas ocorreram durante a disputa do Mundial, a atual e em 2014, quando sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar nas quartas de final da edição disputada no Brasil e desfalcou a equipe no 7 a 1 contra a Alemanha e na derrota na disputa do 3º lugar contra a Holanda.

Em 2018, Neymar chegou à Rússia com problemas físicos. Em fevereiro daquele ano, o craque brasileiro sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito. Ele se recuperou a tempo para disputar o Mundial, mas não estava em sua melhor condição física.

Caxumba, Covid-19 e desgaste muscular foram motivos deixaram o jogador sem atuar desde 2014 por clubes e seleção, que não foram lesões.

Desde que passou a atuar no futebol europeu, Neymar sofreu lesões no pé direito (6 vezes), pé esquerdo (4 vezes), coxa direita (4 vezes), coxa esquerda (7 vezes), costelas (duas vezes) e uma vez na lombar. O levantamento foi feito pelo ge.globo.

O maior número de jogos seguidos em que Neymar ficou ausente por um problema físico foi 18.

Nas duas ocasiões, uma na temporada de 2017/18 e outra em 2018/19, o jogador sofreu com a lesão no quinto metatarso do pé direito. O PSG foi quem mais sofreu com seu desfalque em jogos da equipe em mata-mata da Liga dos Campeões, reta final de edições do Campeonato Francês e de decisões da equipe na Copa da França.