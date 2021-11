Esporte Neymar tem lesão no tornozelo e fica fora do PSG por até 8 semanas Período inclui uma partida da Champions League e sete jogos do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain informou nesta segunda-feira (29) que Neymar ficará de seis a oito semanas em recuperação após sofrer uma dura falta no último domingo (28). Segundo o clube, exames detectaram uma entorse no tornozelo esquerdo do camisa 10, com lesão também em ligamentos do local. O período inclui a partida contra o Club Brugge, pela Champions League, marcad...