Esporte Neymar toma pancada no mesmo pé operado e sai mancando de treino da seleção Neymar sentiu as dores em uma dividida envolvendo Danilo e Léo Ortiz, tentou voltar para o treino, mas não resistiu e saiu mancando até a beira do gramado

Neymar virou dúvida de última hora para o amistoso desta quinta-feira (2) contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília). No treino desta quarta, no Seul World Cup Stadium, ele tomou uma pancada no pé direito, saiu mancando do gramado e foi atendido pelos médicos da seleção brasileira. O que mais preocupa o jogador é que as dores são no mesmo pé em que ele teve duas l...