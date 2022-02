Esporte Nicolas busca artilharia e celebra nova parceria no Goiás Artilheiro do Goianão com quatro gols, centroavante do Goiás quer continuar marcando e comemora bom entrosamento com Vinícius

Artilheiro do Goiás e do Campeonato Goiano em 2022, o atacante Nicolas comemora a boa fase no início de temporada e celebra a nova parceria com o atacante Vinícius, líder de assistências do elenco esmeraldino. Com quatro gols anotados em seis jogos, Nicolas é artilheiro do Goianão ao lado de Erick Bahia, do Anápolis. O jogador esmeraldino disse que a artilharia é um o...