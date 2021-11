Esporte Nikão dedica título da Copa Sul-Americana ao ex-técnico António Oliveira Autor do gol do título, o meia também destacou a participação da torcida que foi até o estádio Centenário, em Montevidéu, para acompanhar o duelo deste sábado (20)

Autor do gol que garantiu o título do Athletico-PR na Sul-Americana, na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, o atacante Nikão disse que ex-técnico António Oliveira, que saiu do clube no dia 9 de setembro, também faz parte desta conquista. O jogador também destacou a participação da torcida que foi até o estádio Centenário, em Montevidéu, para acompanhar o duelo deste s...