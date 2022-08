Goleador do clássico neste ano, após marcar três gols sobre o alviverde, Marlon Freitas, capitão do Atlético-GO, disputará o último jogo diante do Goiás pelo time atleticano, pois já tem um pré-contrato com o Botafogo. Na visão dele, o espírito é de uma "decisão" porque a equipe rubro-negra está atrás, na parte baixa da tabela (Z4, com 22 pontos, em penúltimo lugar).

Para o jogador, é preciso buscar a vitória na casa do rival para melhorar a pontuação e ficar bem preparado para outro jogo decisivo, na próxima semana, diante do São Paulo, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Goiás e Atlético-GO disputam o clássico neste sábado (27), no Estádio da Serrinha. É o sexto e último clássico desta temporada. O Dragão leva vantagem nos cinco confrontos até agora, com três vitórias, uma derrota e outro empate.

"Clássico é clássico. Mais uma vez, para nós é uma decisão. Independente da situação da tabela, é clássico e vamos encarar como uma decisão. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Todos os jogos contra o Goiás foram assim, foram jogos muito difíceis", frisou o volante e capitão atleticano. Na final do Goianão, ele fez um gol (de pênalti) e outro num chute forte, de fora da área. Na Copa do Brasil, voltou a converter penalidade.

"Então, estamos nos preparando bem. Acredito que o professor Jorginho vai :montar a melhor estratégia e nós, jogadores, vamos colocar em prática a estratégia para fazer um grande jogo e conquistar o nosso objetivo, que é a vitória", acrescentou o jogador, que marcou 14 gols em quase três anos de passagem pelo clube.

Marlon Freitas também reiterou a confiança no trabalho do técnico Jorginho e que o elenco está fechado com o treinador, que passou a ser contestado após a goleada e a eliminação na Copa do Brasil, para o Corinthians, e o empate com o Cuiabá-MT, quando levou sufoco no segundo tempo e só empatou. Torcedor quer ver resultados. Talvez se conseguíssemos ali (sobre Cuiabá-MT) uma vitória, pois o placar era 1 a 0, talvez o torcedor iria gostar. Mas sempre falei isso: é saber o que somos", destacou o jogador, que não teve boas atuações nos últimos jogos.

Sobre Jorginho, o treinador contestado, Marlon Freitas ressaltou que "vamos lutar, dar a vida", pois ele tem a confiança do elenco atleticano. "Jorginho é um cara sensacional e pode ter certeza que estamos fechados com ele até o fim. É um cara muito correto, muito franco. Sou um cara que estou sempre conversando cm ele, posso dizer isso. É um cara que merece as melhores coisas e estamos fechados com ele até o final. Pode ter certeza de que vamos lutar, dar a vida, para que possa continuar fazendo o seu trabalho, nos ajudando para deixarmos o clube na Série A, que é tão importante."

O Atlético-GO disputa a Série A pela terceira temporada seguida, fez boas campanhas nas últimas três edições da Copa do Brasil, ganhou dois títulos do Goianão (2020 e 2022) e é semifinalista da Sul-Americana na passagem de Marlon Freitas pelo clube.

"Costumo dizer que o Atlético-GO incomoda muita gente, pois vem crescendo muito. Como eu falei, às vezes é a colocação na tabela e as pessoas esquecem muita coisa. Mas é o futebol e todo dia temos de provar muita coisa. As coisas que fiz ontem, ninguém vai lembrar", disse o capitão do Dragão. "O importante é hoje e tenho a consciência disso. Sei que a cobrança vai aumentar cada vez mais quando o resultado (vitória) não vem. Até mesmo quando o resultado estava vindo, estávamos sendo muito cobrados", destacou o jogador.