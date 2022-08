O Vila Nova acertou a contratação, por empréstimo, do atacante Hugo Cabral. O desfecho da negociação, que começou há semanas, ocorreu na segunda-feira (15), no último dia de transferências para atletas que possuem contratos ativos com equipes e não estão livres no mercado. Ele foi regularizado e está liberado para estrear.

Antes do acerto com o Vila Nova, Hugo Cabral renovou contrato com o Santa Cruz, clube detentor dos direitos econômicos, até abril de 2023. Ele assinou vínculo até o final da Série B deste ano com a equipe goiana.

Atacante de beirada, Hugo Cabral disputou 11 jogos neste ano pelo Santa Cruz e marcou sete gols. O atleta de 33 anos possui passagens por diversas equipes do País, como Volta Redonda, Ponte Preta, Criciúma, Bahia, Náutico, Ceará e Luverdense. Além de ter atuado no exterior, pelo Al-Akhdoud (Arábia Sauditá) e Ermis Aradippou (Chipre).

No Vila Nova, Hugo Cabral chega para disputar posição com atacantes como Diego Tavares, Anderson, Matheuzinho, Matheus Souza, Riquelme e Kaio Nunes. O time colorado é dono do pior ataque da Série B com 14 gols após 24 partidas.