O Atlético-GO sofreu um empate frustrante no Accioly, neste domingo (24). O Dragão vencia o Botafogo, por 1 a 0, até os 51 minutos do 2º tempo, mas cedeu a igualdade após gol contra marcado pelo atacante Leandro Barcia: 1 a 1. Antes, Marlon Freitas abriu o placar em lance em que contou com falha do goleiro Diego Loureiro.

Com o resultado, o Atlético chega ao terceiro jogo sem vitória na temporada. Na Série A, o Dragão é o 17º colocado com 2 pontos. O Botafogo é o 11º, com 4 pontos.

O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira (27). Pela 3ª rodada da Sul-Americana, o Dragão encara o Antofagasta, no estádio Bicentenário Regional, no Chile, a partir das 21h30.

MUDANÇAS CONFIRMADAS

Após críticas geradas depois de falhas defensivas nos últimos jogos, o técnico Umberto Louzer sacou o goleiro Luan Polli e confirmou Ronaldo como titular, o retorno de Ramon Menezes e Airton no ataque. No primeiro tempo, o goleiro Ronaldo sequer foi exigido. O Botafogo até finalizou mais vezes (6 a 2) na primeira etapa, mas nenhuma vez na direção do gol.

SEM MELHORES MOMENTOS

Atlético e Botafogo fizeram jogo ruim no primeiro tempo. O Dragão teve dificuldades para construir, não conseguiu sair em contra-ataques e a única chance do time ocorreu após cobrança de escanteio. Ramon cabeceou rente à trave esquerda do goleiro Diego Loureiro.

Apesar de ter mais posse de bola, o Botafogo não levou perigo à meta de Ronaldo. O time carioca teve a maioria dos seus chutes bloqueados e encontrou dificuldades para passar pela forte marcação do Atlético.

CHUTES A GOL

Demoraram, mas depois do intervalo os times acertaram a pontaria. Logo aos 2 minutos, Jefferson foi acionado na ponta esquerda, avançou para a área e bateu forte para boa defesa de Diego Loureiro. A resposta do Botafogo ocorreu no minuto seguinte, com chute defendido por Ronaldo e o gol não demorou a sair.

FRANGAÇO

Aos 5 minutos, Diego Loureiro bateu tiro de meta errado e “tocou” para Marlon Freitas, que dominou na intermediário e soltou uma bomba. O goleiro tentou defender encaixando a bola, mas deixou passar por entre as pernas no movimento do encaixe.

VAR EM AÇÃO

Na metade do segundo tempo, o Botafogo teria a grande chance para empatar o jogo. Aos 27 minutos, Victor Sá bateu colocado. Wanderson bloqueou de cabeça, mas a bola bateu no braço esquerdo na sequência. O árbitro Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP) marcou pênalti, mas foi orientado pelo VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) a revisar o lance. Na checagem, optou em anular a marcação de pênalti.

EMPATE NO FIM

Não foi por falta de tentativa, o Botafogo nos minutos finais do jogo pressionou o Atlético e chegou a marcar duas vezes, mas só um valeu. O primeiro foi marcado após gol de Chay, que bateu colocado. O gol foi anulado por impedimento de Diego Gonçalves, que tentou desviar a bola. O movimento do jogador foi interpretado como participação no lance.

O gol de empate saiu aos 51 minutos. Após cruzamento, o atacante Leandro Barcia cortou contra a própria meta. A bola ainda passou pelo goleiro Ronaldo antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 3ª rodada

Jogo: Atlético-GO x Botafogo

Local: Estádio Antonio Accioly

Data: 24/4/2022

Horário: 18h30

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson (Gabriel Baralhas), Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon); Airton (Leandro Barcia), Wellington Rato (Rickson) e Léo Pereira (Diego Churín). Técnico: Umberto Louzer.

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Saraiva, Philipe Sampaio, Kanu (Cuesta) e Daniel Borges; Luís Oyama (Matheus Nascimento), Lucas Fernandes (Patrick de Paula) e Lucas Piazon (Chay); Gustavo Sauer (Diego Gonçalves), Victor Sá e Erison. Técnico: Luís Castro.

Gols: Marlon Freitas, aos 5 minutos (Atlético-GO) e Leandro Barcia, contra, aos 51 minutos do 2º tempo (Botafogo)

Cartões amarelos: Edson, Gabriel Baralhas (Atlético-GO) e Philipe Sampaio (Botafogo)