O Atlético-GO vendeu 8.031 ingressos no primeiro dia de comercialização para a partida da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, na noite da próxima quinta-feira (1º de setembro). O Dragão recebe o tricolor no Estádio Serra Dourada.

O clube rubro-negro divulgou na noite desta quinta-feira (25) a parcial de comercialização das entradas, mas não revelou a quantidade vendida nos dois setores: cadeira e arquibancada.

A carga máxima para o jogo internacional será de 38 mil ingressos. Deste total, já foram vendidos um pouco acima de 20%.

A torcida do São Paulo terá direito a 6,5 mil bilhetes. Para ela, foi reservada uma parte da ala sul do Serra Dourada (cadeira e arquibancada). O lote de meia entrada para os torcedores são-paulinos já está esgotado, conforme informação do Atlético-GO.

A torcida atleticana terá 31,5 mil bilhetes para o terceiro jogo que o clube disputa no principal estádio goiano na Sul-Americana. Os preços serão: 50 reais (arquibancada) e 150 reais (cadeira). Há meia-entrada para torcedores com a camisa do Atlético-GO.

A comercialização prossegue nesta sexta-feira (26), no Estádio Antonio Accioly (Bairro de Campinas) e no CT do Dragão (Setor urias Magalhães), além do site Ingressos S.A.