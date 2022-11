Quando a bola rolar para o confronto entre Senegal e Holanda, nesta segunda-feira (21), às 13 horas (de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha, no Catar, uma arbitragem goiana estará em campo e comandará um jogo de Copa do Mundo pela primeira vez. Wilton Pereira Sampaio, de 40 anos, faz sua estreia como árbitro principal em uma partida de Mundial e será auxiliado pelo conterrâneo Bruno Pires, de 37 anos, e pelo paranaense Bruno Boschilia.

O trio será a segunda equipe brasileira de arbitragem a atuar no Catar. Mais cedo, no jogo entre Inglaterra e Irã, o paulista Raphael Claus terá como assistentes Rodrigo Figueiredo, do Rio, e Danilo Simon, de São Paulo, no estádio Internacional Khalifa.

Neuza Inês Back, de São Paulo, é a sétima representante da arbitragem brasileira na Copa do Catar. O Brasil é o que mais tem profissionais do apito no Mundial, mesmo número da Argentina.

Wilton Pereira Sampaio tem experiência em uma Copa do Mundo, mas apenas como árbitro de vídeo. Quando a tecnologia foi utilizada pela primeira vez em um Mundial, o goiano era um dos profissionais a implantá-la, na Rússia, em 2018. Mais de quatro anos depois, ele volta ao evento e será o primeiro goiano a ser árbitro principal em uma Copa.

O jogo

Após ficar fora da Copa da Rússia, a Holanda retorna a um Mundial com uma equipe renovada. Se em 2014 a equipe europeia brilhou em gramados brasileiros, capitaneada por Robin Van Persie e Arjen Robben, nesta edição as esperanças recaem no zagueiro Van Dijk (Liverpool) e no atacante Depay (Barcelona).

O primeiro confronto dos holandeses será contra o Senegal, nesta segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), no Al Thumama, em Doha, pelo Grupo A.

Em sua 11ª participação em mundiais, a seleção holandesa será comandada por um técnico experiente: Louis Van Gaal, que liderou times como Barcelona, Manchester United, Ajax e Bayern de Munique.

A Holanda já esteve bem perto de levantar o troféu mundial, mas acabou sendo vice-campeã nas edições de 1974, 1978 e 2010. A equipe é a oitava colocada no ranking da Fifa.

O Senegal chega ao Catar como uma das equipes de menor tradição em mundiais, mas que promete ser uma das atrações mais interessantes. Para fazer uma boa campanha, terá de lidar com o desfalque de última hora de sua grande estrela: Sadio Mané.

O atacante do Bayern de Munique é a grande referência técnica dos Leões de Teranga. Porém, uma lesão na perna direita o levou a ser cortado da equipe. Com isso, as grandes esperanças da equipe passam a ser o goleiro Édouard Mendy e o zagueiro Kalidou Koulibaly (ambos do Chelsea).

Sem Mané, o técnico senegalês Aliou Cissé convocou o defensor Moussa N’Diaye, que atua pelo Anderlecht, da Bélgica.

Apesar de esta ser apenas a terceira Copa dos Leões de Teranga, a equipe chega muito motivada após conquistar sua primeira Copa Africana das Nações. Em Mundiais, a melhor campanha foi em 2002, na estreia, quando se classificou às quartas de final. O Senegal é o número 18 no ranking da Fifa.

Outros jogos desta segunda (21)

10 horas

Inglaterra x Irã

Contando com uma geração renovada e talentosa, a Inglaterra é a grande força do Grupo B. A principal esperança de sucesso da seleção inglesa tem nome e sobrenome: Harry Kane, o artilheiro do Mundial da Rússia (2018). O Irã é o azarão da chave. A Inglaterra e a seleção iraniana se encontram nesta segunda-feira (21), no Khalifa International Stadium, em Al Rayann.

A Inglaterra chega à Copa na condição de favorita. É a atual número cinco no ranking da Fifa. Os ingleses foram campeões apenas uma vez, em 1966, quando sediaram a competição. Na última edição, na Rússia, terminaram na 4ª posição. Mais recentemente, a equipe comandada pelo técnico Gareth Southgate não passou da fase de grupos da Liga das Nações.

Do outro lado, o Irã se prepara para sua sexta participação na Copa do Mundo - nunca passou da 1ª fase. A primeira participação foi na Argentina (1978), tendo disputado depois as edições de 1998, 2006, 2014 e 2018.

O experiente lateral Ehsan Hajsafi, do AEK Atenas, é o destaque da equipe, que ocupa a 20ª posição do ranking da Fifa e é comandada pelo técnico português Carlos Queiroz.

16 horas

Estados Unidos x País de Gales

O País de Gales se prepara para fazer sua estreia na Copa do Mundo após um jejum de 64 anos, nesta segunda-feira (21), contra os Estados Unidos, no Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan (Qatar). Os galeses participaram de apenas uma Copa até agora, em 1958, na Suécia, quando alcançaram as quartas de final. O País de Gales foi eliminado pelo Brasil de Pelé, que marcou o único gol do jogo e o seu primeiro em Mundiais. O destaque é Gareth Bale, que jogou pelo Real Madrid por várias temporadas. Hoje, o atacante de 33 anos defende o Los Angeles FC.

A seleção dos Estados Unidos, por sua vez, disputa sua décima Copa do Mundo. A equipe vai ao Qatar sob o comando de Gregg Berhalter buscando um novo sucesso após ter ficado fora da Copa de 2018 - primeira ausência da seleção norte-americana na disputa desde 1986.

