O empate por 1 a 1 do Goiás diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista (SP), neste domingo (18), foi comemorado pelo técnico Jair Ventura. Disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, a partida foi marcada pela reclamação do alviverde em relação à arbitragem, como ocorreu em outros jogos da Série A. A equipe esmeraldina chega a 37 pontos, amplia para seis a invencibilidade no Brasileiro e impede que o adversário, em casa, pudesse ultrapassá-la na classificação.

Foi o 30º jogo do treinador esmeraldino à frente da equipe. Jair Ventura poderá, ao final da temporada, completar 41 partidas e, assim, superar a segunda melhor marca (número de jogos) num mesmo clube, superando a do Sport (40 vezes) e a do Santos (37 jogos). Só não poderá ultrapassar as cerca de 100 partidas à frente do Botafogo.

O Goiás ganhou desfalques para o jogo do dia 28, com o Botafogo: o atacante Pedro Raul e o lateral Sávio, ambos com três cartões amarelos. Pedro Raul fez, de pênalti, o 15º gol na Série A, mas foi punido pela arbitragem na comemoração. O técnico discordou. Lembrou que Pedro Raul comemora assim os gols.

O atacante ficou revoltado no momento em que levou o amarelo - aos 10 minutos do segundo tempo, após o gol dele, marcado aos 8 e que empatou a partida.

“Lamentar o cartão que tomei. Comemorei os 15 da mesma maneira e, hoje, ele (árbitro) achou que estava provocando. Me tira do próximo jogo que é um confronto direto. Toda hora, eu ponho a mão na orelha. Não dá pra entender, não tem critério. Não quero falar desses caras (arbitragem), prefiro parabenizar nossa equipe”, disse Pedro Raul, artilheiro do Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Germán Cano, do Fluminense, que não marcou no Fla-Flu deste domingo (18).

Na súmula, o árbitro relatou que o cartão ocorreu por “provocar a torcida adversária na comemoração de um gol”. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior (PR) também relatou que Pedro Raul foi alvo de gritos homofóbicos por parte da torcida do RB Bragantino aos 16 minutos do segundo tempo, portanto, após o gol.

Além de não concordar com o amarelo para Pedro Raul, Jair Ventura procurou, após o empate, reforçar o bom momento do time. “É bom lembrar que estamos em 8º lugar com o menor orçamento entre os clubes da Série A. Nós enfrentamos uma equipe com R$ 300 milhões (em investimentos) e conseguimos um bom resultado. O Goiás vai jogar para ganhar, mas não conseguiu vencer. Nós seguramos um adversário direto que, caso nos vencesse, iria nos ultrapassar”, destacou o treinador do alviverde, usando o adjetivo “orgulhoso” para definir a sensação que tem ao trabalhar no clube e do que tem sido feito internamente por comissão técnica, diretoria e elenco.

Jair Ventura conseguiu organizar um elenco competitivo, em que na visão do treinador, todos os jogadores têm correspondido assim que são requisitados. Até agora, nos 30 jogos à frente do Goiás, são 10 vitórias, 11 empates e 9 derrotas em jogos da Série A e da Copa do Brasil - 45,5% de aproveitamento. “Oportunizei a todos os jogadores a chance de serem titulares. Nosso time conseguiu fazer bom jogo”, avaliou Jair Ventura.

O cartão amarelo de Pedro Raul tirou o atacante da partida contra o Botafogo no dia 28, quarta-feira. Depois disso, o Goiás ainda reclamou pênalti de Aderlan, que teria tocado a bola com a mão, mas o árbitro não deu.

Além da comissão técnica, de Jair Ventura e do elenco, a diretoria esmeraldina tem protestado em relação às atuações dos árbitros. O clube enumera situações como o cartão de Pedro Raul e o pênalti não marcado (contra RB Bragantino) e o gol de empate do Flamengo (goleiro Tadeu teria sido empurrado no lance do empate). No empate com o São Paulo (3 a 3), também teve insatisfação com a arbitragem, como na derrota para o Palmeiras (3 a 0). Outro jogo que gerou protestos foi a derrota de 1 a 0 para o Atlético-GO, na final do Goianão.