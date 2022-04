Duas horas após a conquista do título na Serrinha, o Atlético-GO ergueu a taça de campeão goiano de 2022, na noite deste sábado (2), no Estádio Antônio Accioly, diante de sua torcida.

Às 20h19, o capitão Marlon Freitas levantou a taça em uma palco montado no gramado do Accioly, com festa de papel picado e fumaça. Torcedores acompanharam na arquibancada.

Leia também:

+ Baixe de graça o pôster do Atlético-GO

+ Dragão conquista 16º título no dia do aniversário de 85 anos na casa do rival

+ Capitão Marlon Freitas ergue segunda taça do Goianão

Apesar de ter disputado a finalíssima do Goianão na Serrinha, fora de casa, o Dragão optou por realizar a festa da conquista em seu estádio, após abertura desta possibilidade pela Federação Goiana de Futebol.

A FGF consultou as diretorias dos dois clubes na última quinta-feira (30) para tratar do protocolo de entrega da premiação da competição e os clubes mostraram preocupação com a segurança na Serrinha. Por isso, a entidade deixou em aberto a escolha de local e horário para entrega da taça ao vencedor da competição.

Como o Atlético-GO foi campeão, a opção da diretoria foi a de receber a taça ainda neste sábado (2), no Estádio Antônio Accioly. O clube aproveitou também o fato de já contar com a presença de muitos torcedores que foram ao estádio para acompanhar a partida em telões, pois a partida foi disputada com torcida única de esmeraldinos na Serrinha.