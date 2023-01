O baiano Antônio da Paz, 69, o ítalo-suíço Gianni Infantino, 52, o paulista Emílio Carmo, 58, o paraguaio Alejandro Domínguez, 50, a brasiliense Adriana Bonfim, 53 e o catarinense Paulo Roberto Falcão, 69. Pessoas de várias partes do mundo. Das mais diversas áreas. De diferentes gerações, religiões e crenças. Autoridades políticas, jogadores do passado e do presente. Torcedores do Santos ou não.

Todos que passaram pela Vila Belmiro nesta segunda-feira (2) tiveram a mesma dificuldade: definir a importância de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

A simples presença de cada um deles no velório do Rei do futebol é uma das formas de expressar a grandiosidade do único jogador na história a conquistar três Copas do Mundo.

Desde o começo da madrugada desta segunda (2), filas começaram a se formar no entorno da Vila, onde o corpo de Pelé é velado. Durante o dia, mesmo sob um sol de quase 30°C, as filas chegaram a passar de 1,5 km, ocupando ruas no entorno do estádio.

Alguns levaram até três horas só para entrar no local. Segundo o Santos, mais de 27 mil pessoas passaram pelo gramado para prestar uma última homenagem até o início da noite desta segunda (2).

No último dia 29, aos 82 anos, o ex-jogador morreu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. Pelé havia ficado internado por um mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A notícia causou comoção no mundo inteiro. Homenagens surgiram das mais diversas formas. No velório do Rei, muitos buscaram a chance de se aproximar do corpo dele pela última vez, fazer um aceno, fixar o olhar e marcar presença na cerimônia de adeus.

Em caixão aberto, coberto por uma bandeira do Brasil e outra da cidade mineira de Três Corações, onde nasceu, Pelé ocupava pela última vez o gramado do clube que lhe deu projeção internacional.

O espaço estava sob escolta da Guarda da Câmara Ardente, formada por cadetes do último ano da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, responsáveis por guardar o corpo de autoridades e personalidades.

Coberto por uma tenda, o local foi dividido em duas áreas, uma externa, por onde os admiradores e curiosos circulavam em uma fila ininterrupta, e outra parte interna, mais reservada, onde a família do Rei recebia as condolências de amigos, autoridades, ex-jogadores, entre outros.

Nos últimos dias de vida, Pelé também esteve cercado por sua família, incluindo os netos Octávio Felinto Neto, 24, e Gabriel Arantes do Nascimento, 22, filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto. Apenas após batalha judicial, em 1996, ela foi reconhecida como filha e herdeira de Pelé.

Ao chegar ao velório do avô, eles afirmaram terem perdoado o ex-jogador momentos antes de sua morte.

“Os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes”, disse Gabriel. “Esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas”, acrescentou Octávio.

Além deles, os filhos de Pelé Edinho e Maria Lúcia, além de outros familiares, foram juntos à Vila.

Márcia Aoki, viúva do ex-jogador, com quem ele se casou em 2016, chegou ao local nas primeiras horas da manhã, mas preferiu manter o silêncio. Ao lado do corpo, chorou.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, passou pela mesma entrada, no portão 15 da Vila, pouco depois da chegada de Márcia. E tentou definir o Rei. “O Pelé era uma lenda e foi um presente dos deuses para dar emoções para as pessoas.”

O dirigente, que foi ao estádio acompanhado dos presidentes da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse, ainda, que vai “pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé”.

Em outro canto do estádio, no setor destinado aos fãs, o pintor Emílio Carmo, morador da Casa Verde, em São Paulo, recordou-se de um jogo do Santos que ele assistiu no antigo Palestra Itália, estádio do Palmeiras. “O Santos empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, com gols de Pelé e Ademir da Guia, olha que privilégio eu tive.”

Recém-empossado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), disseram ao chegar à Vila Belmiro que todas as homenagens ao ídolo serão insuficientes para descrever a importância dele para os brasileiros.

Os dois, assim como o prefeito de Três Corações, João Roberto de Paiva Gomes (PSD), afirmaram que estudam novas formas de homenagear o Rei, mas não citaram nenhum projeto.

O velório se estenderá até às 10h desta terça-feira (3), quando é esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por outro lado, algumas ausências serão sentidas, como Neymar. O ex-jogador do Santos e atual camisa 10 do PSG pediu para seu pai representá-lo.

Depois do velório, o corpo seguirá em cortejo para o cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. No caminho, passará pelo canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes.

A flamenguista Adriana Bonfim, moradora de Brasília, foi a Santos para acompanhar toda a cerimônia. “Vim por tudo que ele representou para o país.”

Paulo Roberto Falcão, último treinador da carreira do ex-camisa 10, no jogo entre Brasil e um combinado do mundo inteiro, em outubro de 1990, foi quem mais se aproximou de uma definição para o craque.

“O Pelé é tudo. Se define assim.” (Folhapress)