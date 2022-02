Esporte No Atlético-GO, expectativa para clássico é escalação com base titular Técnico Marcelo Cabo, cobrado pelo presidente do Dragão, Adson Batista, não deve fazer o rodízio na partida contra o Vila Nova

O Atlético-GO convive com duas realidades às vésperas do clássico contra o Vila Nova, neste sábado (5), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A primeira delas é que o elenco e comissão técnica serão cobrados por uma atuação convincente e um resultado positivo no fim de semana. Ao mesmo tempo, ambos terão tranquilidade para ajustar o time em apenas dois dias de pr...