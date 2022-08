Jorginho, treinador do Atlético-GO, esteve no centro das atenções nos últimos dias por causa das críticas que fez ao técnico português Abel Ferreira, do Palmeiras. Desde a derrota do Dragão para o alviverde, por 4 a 2, a relação entre os dois azedou.

Após elogiar a conduta de Vítor Pereira, comandante do Corinthians e oriundo de Portugal, o treinador atleticano pediu para não mais tocar no assunto, mas coincidentemente neste domingo (21), Jorginho enfrenta outro profissional português e o ex-clube, o Cuiabá-MT de Antônio Oliveira.

A meta é vencer o ex-clube neste domingo (21), no Estádio Antonio Accioly. O Cuiabá-MT é dirigido também por um português, Antônio Oliveira.

Sobre o episódio envolvendo Jorginho e Abel Ferreira, o volante Willian Maranhão foi econômico e procurou se esquivar do assunto na entrevista desta sexta-feira (19).

"Esses detalhes são mais do professor (Jorginho) com o Abel (Ferreira) e do Abel com o Jorginho. Estamos focados, fechados com o professor. Jorginho é um cara vitorioso como atleta e está buscando ser como treinador. É um cara muito inteligente", disse o jogador atleticano.

Pela reação de Antônio Oliveira, a cordialidade deverá prevalecer entre os dois técnicos em Goiânia. "Acho que ser português ou brasileiro não faz sentido. Temos que defender a nossa classe de treinadores, dar o melhor exemplo e saber ganhar e perder. Independentemente do resultado, devemos cumprimentar o adversário. Faz parte dos princípios que me ensinaram", explicou o técnico do Cuiabá-MT ao portal do globoesporte.com.

Na quarta-feira (17), após a goleada (4 a 0) para o Corinthians, Jorginho fez questão de ressaltar não ter animosidade com os portugueses, elogiou a simpatia de Vítor Pereira (Corinthians) e Luís Castro (Botafogo), mas voltou a criticar a conduta de Abel Ferreira. Na coletiva após o jogo, respondeu uma pergunta sobre o tema e disse que não falaria mais sobre a polêmica.