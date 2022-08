O técnico Jorginho chegará ao clássico deste sábado (27), diante do Goiás, na Serrinha, com o respaldo da diretoria do Atlético-GO. Porém, a equipe atleticana precisa dar uma resposta positiva, o que significa vitória sobre o alviverde, para que o rubro-negro possa iniciar a arrancada para fugir das últimas colocações da Série A do Brasileiro.

O clube se vê pressionado pela campanha fraca na competição nacional, em penúltimo lugar (22 pontos), e criticado pelas atuações ruins nos últimos jogos.

Invicto desde o ano passado nas quatro vezes em que esteve à frente do Dragão diante do Goiás - são duas vitórias e outros dois empates -, Jorginho leva este retrospecto positivo para o clássico e isso certamente pesou na decisão do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, de mantê-lo no cargo.

Um resultado que não seja vitória implica numa situação praticamente insustentável no segundo ciclo de Jorginho no clube. No clássico, ele completará 40 partidas à frente do time atleticano, em 2021 e 2022 - são 18 vitórias, onze derrotas e dez empates - em jogos do Estadual (2021), Copas do Brasil e Sul-Americana (2021 e 2022) e Série A (2022).

Após o empate de 1 a 1 com o Cuiabá-MT, em que o time foi dominado, Jorginho foi muito criticado.

Em reunião de mais de uma hora no centro de treinamento do Dragão, entre o presidente, a comissão técnica e os outros profissionais ligados ao futebol do Atlético-GO, Jorginho teve respaldo para permanecer no comando.

Algumas situações pesaram para a permanência dele no cargo: a primeira semana aberta para trabalhar que terá desde que chegou ao clube (em meados de maio), os bons resultados conquistados sobre o Goiás, o conhecimento que tem do adversário e o bom trabalho que desenvolveu no Dragão, mesmo que os resultados não sejam os esperados no Brasileirão, principalmente.

Em duas passagens pelo Atlético-GO, Jorginho dirigiu o time em quatro clássicos, nos quais obteve duas goleadas, coincidentemente os mesmos placar e local - 3 a 0, na Serrinha (nas quartas de final do Goianão 2021 e nas oitavas de final da Copa do Brasil 2022) - e os dois empates de 0 a 0 (ambos no Accioly, por estas competições). A vitória de 3 a 0 nesta temporada, na Serrinha lotada, foi uma das melhores apresentações do Dragão no ano.

O treinador também tem conhecimento do elenco e do estilo de jogo do Goiás. Uma mudança de comando no Dragão, agora, implicaria ter de trazer um novo treinador às vésperas de um clássico decisivo e com muito pouco tempo de trabalho.