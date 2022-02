Esporte No Atlético-GO, Jorginho se prepara para enfrentar Matheuzinho: 'um grande amigo' Jogadores foram parceiros no Dragão em 2019 e 2020

Em 2019 e 2020, Jorginho e Matheuzinho foram parceiros no Atlético-GO. No final de 2020, cada um seguiu rumo diferente e, neste sábado (5), os dois jogadores se reencontram no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) no clássico entre Vila Nova e Atlético-GO, às 16h30. Jorginho voltou ao Dragão, enquanto Matheuzinho reforçou o time vilanovense. Cada um disputa o clás...