Esporte No Atlético-GO, semana começa com cobranças e avaliações

Duas vitórias magras, duas derrotas seguidas, a perda da liderança do Grupo B do Goianão e críticas sobre o início da temporada. É nesta atmosfera que o Atlético-GO vai retomar, nesta segunda-feira (7), a preparação para dois jogos em sequência contra a Aparecidense, atualmente líder da chave (8 pontos). Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio...