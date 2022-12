A eliminação do Brasil frente a Croácia, nesta sexta-feira (9), no Estádio Cidade da Educação, em Doha, parece ter deixado incrédulo o torcedor brasileiro que foi ao Catar para acompanhar a Copa do Mundo. Mais uma vez - a quarta nos últimos cinco mundiais -, o Brasil é eliminado nas quartas de final da competição.

“É decepcionante. O time até jogou bem em vários momentos do jogo, mas no final demos mole na administração do resultado, que é injusto. Nosso time é forte, mas não estava com cara de campeão. De repente, a gente passaria hoje, mas a semifinal e final seriam muito mais complicadas”, analisou, reticente, o carioca Daniel Sternick.

O torcedor do Rio aposta agora no vencedor de uma das quartas de final deste sábado (10) para levantar o troféu no Catar. “Eu diria (que será campeão) França ou Inglaterra. Quem ganhar desse confronto leva a Copa”, completou Daniel, que tem a mesma opinião do baiano Danilo Dubaiano. “Tenho muitos amigos ingleses. Vou torcer pela Inglaterra, mas está entre eles e a França.”

Franceses e ingleses se enfrentam neste sábado (10), às 16 horas (de Brasília). O duelo vai ser acompanhado de perto por Danilo, que chegou recentemente ao Catar. “É frustrante. Esperávamos o máximo do Brasil. Que fossem campeões, mas é se conformar com essa situação. Já tenho todos os ingressos até a final e vou ter que ficar aqui nesse clima”, revelou o baiano, que mora em Dubai.

A mulher de Danilo, Kelly Gouveia, não escondeu o descontentamento. “Estou arrasada. Com vontade de voltar para casa, de sentar e chorar.”

O sentimento da brasileira, obviamente, contrastava com o dos croatas. “Essa vitória para a Croácia marcará nosso futuro. O Brasil é fantástico e era o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Agora, vamos às semifinais, e o Brasil vai para casa”, disse esperançoso o croata Dalibor Baresic, de 52 anos.

A jovem Gabriela Baresic, de 20 anos, ficou impressionada com disciplina e força demonstradas pela Croácia no duelo contra o Brasil. “É maravilhoso. Nós acreditamos no nosso time e sabíamos que tínhamos força e resiliência suficientes para vencer este time perfeito do Brasil. Temos todo o respeito por vocês, mas mostramos que somos melhores”, comentou.

Agora, a confiança dos croatas vai ao máximo e a expectativa é superar o vice-campeonato obtido na Copa do Mundo da Rússia - eles perderam a final para a França por 4 a 2. “Temos um time jovem e com grande futuro. Estamos confiantes que ganharemos o título”, decretou Gabriela.