Para muitos, ir ao cinema é uma maneira de admirar uma obra. A mistura da imagem com a qualidade do som é uma boa experiência quando também é combinada com aquela pipoca em uma sala escura com uma tela gigante à frente. Foi neste cenário que torcedores goianos assistiram à derrota do Brasil, por 1 a 0, para Camarões, no encerramento da fase de grupos da Copa do Catar, nesta sexta-feira (2), em Goiânia, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no centro da cidade.

O ambiente considerado familiar por muitos torcedores foi um dos motivos que levou dezenas de pessoas ao Cine Ouro, na rua 3, no centro de Goiânia. Sozinhos, com amigos ou em família, torcedores lamentaram chances perdidas pelo Brasil no 1º tempo da partida contra Camarões, mas mesmo com a derrota, seguem confiantes na conquista do hexa.

Leia também

- Em Goiânia, torcedores lamentam ‘acidente de percurso’ do Brasil

- Brasil perde para Camarões, mas avança em 1º lugar

- Veja os confrontos das oitavas e cruzamentos da Copa do Catar

“Foi minha primeira experiência de assistir a um jogo no cinema. Gosto da cultura, sou ambientado com música, aqui sempre tem apresentações e costumo frequentar. Qualquer espaço cultural que está disponível, tento estar presente para valorizar a cultura. O ambiente é bom, bar é bagunçado. Aqui no cinema, é possível se concentrar melhor, é uma experiência bem diferente”, contou o funcionário público Joelmar Sousa de Oliveira, de 62 anos.

Com pipoca, refrigerantes e cerveja, torcedores assistiram ao revés para Camarões. Para o comerciante Rafael Borges, a experiência foi única e uma boa forma de iniciar memórias de Copa do Mundo nos filhos Gustavo Ferraz (10 anos) e Fernando Ferraz (8 anos).

“Achei a iniciativa de transmitir o jogo no cinema bem interessante. Resolvi trazer meus meninos, é um ambiente mais tranquilo, de família. Desde moleque, eu frequento esse cinema, mas nunca tinha assistido a um jogo. Vai ser uma boa forma de criar memórias nos meus filhos, essa é a primeira Copa que vão lembrar com clareza. Faltou só o gol, mas estou confiante que vamos ser campeões”, contou o torcedor de 40 anos.

Durante o jogo do Brasil, as ruas do centro de Goiânia ficaram vazias. Poucos carros, movimentação maior em frente a locais com televisões. No Cine Ouro, poucas cadeiras ficaram vazias durante a partida. No intervalo, no tradicional cinema goiano, a galera deixou a sala disponível para tomar aquela água.

“Apesar de tudo, temos totais condições de conquistar o hexa. Os principais times europeus não estão bem. Acho que isso é um diferencial. Nós estamos bem, nosso time titular está bem encaixado e nosso caminho (até a final) está tranquilo. Vamos caminhar bem para conquistar o título", falou Jefferson Chaves, técnico em eletrônico de 25 anos.

Todos os jogos da seleção brasileira estão sendo transmitidos no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Antes da bola rolar, os torcedores podem curtir um show, que começa uma hora antes do início dos jogos do Brasil. A entrada é gratuita.