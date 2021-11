Esporte No encerramento da Série B, 'sim' da noiva na Serrinha Juntos desde 2019, Patrick e Nathália se conhecem desde os tempos em que estudavam no Colégio Estadual Coração De Jesus, no setor Aeroviário, em Goiânia

A festa do acesso do Goiás para a Série A foi especial para o casal Patrick França e Nathália Karine Martins. Com casamento marcado para o dia 12 de março, o casal foi atração antes da bola rolar na Serrinha. Apesar de o casório estar encaminhado, faltava o pedido oficial.Juntos desde 2019, Patrick e Nathália se conhecem desde os tempos em que estudavam no Colégio Estadu...