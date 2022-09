Discreto, firme e dedicado. Esses são alguns dos adjetivos que descrevem o jovem zagueiro Caetano, de 23 anos, que chegou ao Goiás no início da temporada e conseguiu, com esforço e alguns percalços, espaço para se tornar titular no time esmeraldino e uma das peças mais sólidas da campanha de primeira página na classificação que o clube faz na Série A do Campeonato Brasileiro.

Caetano foi um dos primeiros reforços contratados pela diretoria do Goiás quando começou a formatação do elenco que disputaria uma temporada de retorno à Série A, após o acesso de 2021. O clube precisou ajustar algumas vezes o contrato de empréstimo junto ao Corinthians, mas, no final das contas, a transferência foi concluída com sucesso e o jogador se juntou ao Goiás cercado de boas expectativas por parte da diretoria, que achava o jovem defensor interessante.

Titular na estreia do Goiás na temporada, um empate perante o Grêmio Anápolis, por 0 a 0, no já distante 25 de janeiro, Caetano se tornou ao longo dos meses o zagueiro com mais jogos pela equipe na temporada, com 39 participações, ao lado de Reynaldo César, que também soma os mesmos 39 jogos.

Naquele início de Goianão, esteve em duas das cinco primeiras rodadas, saindo e voltando ao time. Depois, se firmou mais.

A combinação entre esses dois jogadores se configurou na dupla titular considerada ideal pelo técnico Jair Ventura, mesmo ambos tendo como pé preferencial o esquerdo, o que é bem raro de ver no futebol.

Dentro do cotidiano do grupo de trabalho, Caetano é elogiado pelo perfil trabalhador e disciplinado. O jovem zagueiro, de 23 anos, recebeu apenas três cartões amarelos ao longo de toda temporada e nunca desfalcou a equipe por suspensão.

Em um ano complicado na Serrinha por lesões que incomodaram muito o clube, como foram os casos de Da Silva e Sidimar, que também eram zagueiros que gozavam de prestígio, Caetano não se machuca e está quase sempre disponível para a comissão técnica. Essa é uma virtude apresentada também nos últimos clubes que defendeu, pois fez 33 jogos pelo CRB na Série B de 2021 e somou mais de 20 partidas, por duas temporadas seguidas, pelo Oeste-SP.

“É uma temporada extremamente regular e de muito aprendizado. Agradeço ao clube e à torcida pelo carinho comigo desde o meu primeiro dia aqui. Sem dúvida, isso foi importante para minha rápida adaptação. Tenho conseguido evoluir técnica, tática e mentalmente. Estou muito feliz com o que tenho feito e também com o que coletivamente estamos apresentando”, comentou o zagueiro Caetano.

Para o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, Caetano tem correspondido muito bem às expectativas depositadas nele desde sua contratação. “Sempre foi um ótimo profissional, respondeu muito bem dentro de campo, é muito firme e sempre fazendo bons jogos”, avaliou o dirigente esmeraldino.

O clube começou 2022 com poucas opções para a zaga, quando tinha Caetano, Da Silva e Iago Mendonça (pratas da casa) e tinha apostado em Éverson. Depois, acertou o retorno de Reynaldo César, que não tinha fechado renovação de contratação, a princípio, mas definiu sua permanência no elenco esmeraldino.

Pouco depois, o Goiás entendeu que precisava se reforçar mais e acertou a contratação do jovem Yan Souto. Para o Brasileirão, a diretoria foi atrás de nomes mais experientes, como Sidnei e Sidimar.

Após o fechamento da primeira janela de transferências, o Goiás perdeu Da Silva e Sidimar, com lesões que os tiraram do restante da temporada. Assim, houve necessidade de mais reforços e o alviverde buscou Lucas Halter e Danilo Cardoso. Mesmo com tantas mexidas no elenco, Caetano seguiu sendo preferido pela comissão técnica e se firmou. Isso se deu pela opção adotada pelo treinador com o esquema com três zagueiros, pela versatilidade em atuar também como lateral esquerdo ou simplesmente pelo fato de corresponder em campo o que dele se espera com a camisa esmeraldina.

Com a reta final da temporada se aproximando, a história entre Caetano e Goiás também vai se encaminhando para o fim. Esse seria o curso natural, pois o jogador tem contrato de empréstimo somente até o fim do ano.

Apesar disso, há uma esperança para que o zagueiro fique na Serrinha para a próxima temporada. O clube deseja a permanência, entende que o atleta já sinalizou no mesmo sentido, mas ainda depende da decisão da direção do Corinthians para um novo empréstimo, algo que deve ser discutido mais para a frente.

Agora, o foco total de Caetano é no resultado coletivo que o Goiás pode colher no Campeonato Brasileiro. O jogador entende que o clube viveu altos e baixos, mas vê que conseguiu ser regular ao longo dos meses e está satisfeito com o futebol que tem apresentado, apesar de sempre mirar evolução.

“Meu foco sempre foi e vai ser o trabalho coletivo. Dentro de uma temporada com tantos jogos, é normal haver oscilações. Coletivamente, tivemos essas oscilações e conseguimos chegar à reta final da temporada em um nível muito alto de competitividade. Individualmente falando, considero um ano de muita regularidade e boas atuações. Me cobro muito e sei que posso e devo evoluir”, frisou Caetano.