O Atlético-GO inicia a temporada com a disputa aberta pela titularidade entre os quatro goleiros do elenco e o favorito para ganhar a primeira oportunidade no time titular, na estreia do Dragão no Estadual 2023, é o potiguar Pedro Paulo, de 24 anos. O jogador ainda não está confirmado pela comissão técnica, mas larga na frente neste começo de ano.

Ronaldo, Márcio Defendi e Diego Loureiro são as outras três opções. Ronaldo era titular em 2022 e vivia seu melhor momento até se contundir em partida da Copa Sul-Americana. Precisou passar por cirurgia e deu lugar a outras da posição, que encerraram a temporada.

Pedro Paulo chegou ao Atlético-GO em agosto passado, depois de se destacar na Série C pelo ABC-RN. Tem treinado forte à espera da estreia na equipe atleticana diante do Grêmio Anápolis, na próxima quinta-feira (12), em Anápolis. No clube, goleiro é cargo de confiança e de muita cobrança. Com Pedro Paulo, não será diferente.

A chance de jogar e mostrar que tem competência para seguir na equipe atleticana surge a partir do que tem ocorrido na pré-temporada. Os outros concorrentes precisam recuperar terreno após contusões e cirurgia no ombro, como a do baiano Ronaldo na melhor fase dele no clube, e depois da demora na renovação do empréstimo junto ao Botafogo, caso específico de Diego Loureiro, titular nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

O outro postulante à vaga é o prata da casa Márcio Defendi, que havia sido emprestado ao Inter-RS.

A titularidade no gol atleticano é tratada como fator importante há algumas temporadas. Jean foi titular na Série A, Copa do Brasil e campeão do Goianão 2020. Deixou o clube e foi substituído pelo experiente Fernando Miguel, que voltou ao cenário nacional após destacada presença na meta rubro-negra em 2021, mesmo sem título - se transferiu para o Fortaleza e jogou boa parte da temporada 2022 no ano vitorioso do clube do Nordeste.

Ao deixar o Dragão, passou a camisa 1 para Luan Polli, que jogou no Goianão 2022, foi campeão e iniciou a Série A, mas acabou perdendo a posição após falhar. O goleiro também se transferiu para o Fortaleza ao ver que não teria perspectiva de atuar.

Ronaldo deu estabilidade à posição, mas teve lesão séria no ombro direito ao fazer uma defesa no jogo em Montevidéu (Uruguai), na vitória de 1 a 0 sobre o Nacional pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Quem herdou o posto foi Renan, com a experiência de cinco anos no futebol búlgaro (Ludogorets) e que viveu altos e baixos como titular até se contundir na reta final do Brasileirão. Deixou o clube e está no Sport.

Agora, a chance está caindo nas mãos de Pedro Paulo e ele sabe que precisa ser ágil para agarrá-la, pois há concorrência de qualidade na posição. Preferencialmente, terá de passar segurança e não falhar.

“Estou trabalhando bastante. Tenho esta perspectiva de jogar, mas tenho de trabalhar. É ano novo, são novas perspectivas. Quero continuar trabalhando e iniciar bem o Estadual. O nosso foco é ser campeão do Estadual”, destacou Pedro Paulo.

Filho da ex-goleira de handebol e futebol de campo Joana D’Arc, em Natal-RN, Pedro Paulo explica que a carreira dele vem num processo de evolução. Por isso, quando recebeu a proposta de trocar a titularidade na meta do ABC-RN pela perspectiva de jogar no Atlético-GO, gostou da proposta e do desafio. Foi titular nos dois jogos treinos, diante do time sub-20 do Dragão e contra o Inhumas.