No Jonas Duarte, Grêmio Anápolis empata com a Jataiense

O Grêmio Anápolis chegou ao oitavo empate em nove jogos e ainda depende de si para evitar queda histórica no Campeonato Goiano. Nesta sexta-feira (25), a Raposa empatou sem gols com a Jataiense, no estádio Jonas Duarte, no complemento de jogos da 9ª rodada do Campeonato Goiano. A igualdade mantém os times nas mesmas posições em que iniciaram a rodada. O Grêmio Anápolis, ...