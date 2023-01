O Goiás entra na semana de estreia no Campeonato Goiano com o elenco em formação. A diretoria esmeraldina está ativa no mercado para apresentar mais peças à comissão técnica liderada por Guto Ferreira e ainda deve fechar com dois laterais direitos e um meia ofensivo.

O clube esmeraldino já contratou 13 reforços no processo de reformulação do elenco para a próxima temporada e ainda vê necessidade de contratar mais jogadores para qualificar o elenco que terá cinco competições no calendário: Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, o Goiás intensificou a busca pela contratação de lateral direito. A diretoria esteve bem perto de assinar com Michel Macedo, do Ceará, mas a transferência não foi concretizada. Com isso, o clube se mexeu no mercado e retomou as conversas com o lateral direito argentino Raúl Lozano. O jogador de 25 anos tem vínculo com o Quilmes, da Argentina, mas disputou a última temporada com a camisa do Patronato.

O Goiás também mira a contratação do lateral direito Bruno Santos, de 29 anos, que defende o AEL Limassol, do Chipre, e tem proposta esmeraldina para defender o time goiano em 2023.

Para o meio-campo, o Goiás procura um nome para concorrer com Marquinhos Gabriel a função criativa no setor. O clube esmeraldino contratou o argentino Julián Palacios, mas esse jogador se encaixa em outras características.

Até o fim de o mês de janeiro, o Goiás ainda deve receber o centroavante Matheus Peixoto. O jogador se recupera de uma cirurgia no tornozelo e será reavaliado para se integrar ao elenco comandado pelo técnico Guto Ferreira.