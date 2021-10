Esporte No MS, Vila Nova defende série invicta de nove jogos Tigre encara o Aquidauanense e quer construir vantagem, fora de casa, para decidir classificação para a semifinal no Onésio Brasileiro Alvarenga

No interior do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, o Vila Nova inicia as quartas de final da Copa Verde na tarde desta quinta-feira (28), contra o Aquidauanense-MS, adversário pouco conhecido da comissão técnica vilanovense. As duas equipes jogam às 16 horas (15 horas, em Aquidauana-MS), no Estádio Noroeste, onde o time goiano espera conquistar a vitória para ...