O ex-goleiro, escritor e folclorista Bariani Ortêncio foi homenageado no estádio Olímpico antes do clássico entre Goiânia e Atlético-GO pela 8ª rodada do Goianão 2023. O “Paulistinha”, como o torcedor rubro-negro é conhecido, completará 100 anos no dia 24 de julho.

A homenagem foi feita neste domingo (5), no dia do clássico que foi o mais disputado na gênese do futebol goiano. Bariani Ortêncio recebeu uma placa produzida pelo Atlético-GO. Ele posou para fotos com amigos e familiares, além de ter sido aplaudido pela torcida do Goiânia, que ficou mais próxima do escritor no momento da homenagem.

Paulistinha vivenciou a rivalidade entre Atlético-GO e Goiânia. Entre as memórias sob as traves, consta que defendeu um pênalti cobrado por Elson Salsicha, um dos destaques da linha ofensiva do quase imbatível Goiânia das décadas de 1940 e 1950. Bariani Ortêncio não só foi goleiro do Atlético-GO como se tornou um atleticano.

Natural de Igarapava (SP), Bariani Ortêncio se mudou para Goiânia quando tinha 15 anos. Estava à beira de um campo na capital goiana, assistindo a um jogo, quando houve a necessidade de se substituir um goleiro. Ele se prontificou a substituir o camisa 1 e, por causa da origem, logo passou a ser chamado de Paulistinha no meio futebolístico. Depois, foi comerciante no Bairro de Campinas e dono do Bazar Paulistinha.

Pai de seis filhos – José Carlos, Cláudio, Luís Antônio, Maria Lucy, Nancy e Suely -, tem 14 netos e 11 bisnetos.

Bariani sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) em fevereiro do ano passado, mas se encontra com a saúde estável.

Além da passagem pelo Atlético-GO e de ser um dos poucos personagens vivos dos primórdios do futebol goiano, Bariani Ortêncio foi comerciante e se notabilizou como escritor, cronista e escreveu vários livros, tratando do folclore e da cultura regional. Também é compositor. Nas atividades literárias, escreveu e publicou livros e ganhou prêmios. Bariani Ortêncio foi cronista do POPULAR.