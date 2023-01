Goiânia e Goianésia empataram por 1 a 1, pela 6ª rodada do Goianão. Neste sábado (28), no estádio Olímpico, Wallace abriu o placar para o Galo e Adaílson empatou a partida para o Azulão do Vale depois de cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Goiânia chega aos oito pontos e fecha a faixa de classificação na 8ª posição. O Galo pode perder uma colocação na tabela se o Morrinhos pontuar no completo da rodada. O Goianésia, por sua vez, assume a vice-liderança do Goianão com 10 pontos, três atrás do líder Atlético-GO.

Na 7ª rodada, o Goiânia vai ao Jonas Duarte para enfrentar o Anápolis na quarta-feira (1º), a partir das 20h30. O Goianésia joga no mesmo dia, também fora de casa, diante do Iporá às 15h30.

