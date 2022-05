Esporte No Real Madrid dos experientes, os jovens têm feito a diferença na Champions No clube de experientes e multicampeões, há garotos com muita fome de colocar seus nomes na história da equipe

Do time titular do Real Madrid que iniciou a partida desta quarta-feira (4) contra o Manchester City, que selou a classificação dos espanhóis à final da Liga dos Campeões, quatro jogadores já conquistaram quatro taças do torneio pelo clube: Carvajal, Casemiro, Luka Modric e Karim Benzema. Toni Kroos, que também começou o confronto com os ingleses, não estava na equ...