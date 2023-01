Rodrigo Soares, lateral direito de 30 anos, e Igor Torres, atacante de 22 anos, estão entre os jogadores contratados pelo Atlético-GO para a temporada 2023 e têm estreia aguardada com expectativa no Goianão, nesta quinta-feira (12), diante do Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte.

A partida começa às 19h30 e, para os dois atletas, significa um reencontro com o clube em que aturam nas categorias de base. Rodrigo Soares atuou nas equipes sub-18 e sub-20 do Dragão, enquanto Igor Torres teve rápida passagem pelo time sub-20 em 2019, antes de se transferir para o Taboão da Serra-SP. Ambos chegam para buscar o título do Estadual e, na sequência, alcançarem a principal meta do clube, que é o acesso à Série A nacional.

“Passei por outros clubes (Bahia e Fortaleza), em fase de crescimento. Os objetivos são os melhores possíveis. Este é o clube em que trabalhei. Para mim, o que importa é o time alcançar as metas. Todos têm metas pessoais, mas o importante é conquistar os objetivos do clube”, destacou Igor Torres, ao ser indagado se tem como pretensão ser artilheiro do time atleticano durante a temporada.

Porém, ele reconhece que marcar gols é uma credencial que um atacante tem de buscar na carreira. Ele foi cedido pelo Fortaleza, tem se destacado nos treinos e precisa mostrar que tem potencial para ser titular, pois há outro concorrente forte à espera de chance para jogar – o atacante Felipe Vizeu, revelado na base do Flamengo e que não se firmou nos outros clubes nos quais atuou.

Na lateral direita, Rodrigo Soares tem a missão de substituir o titular da posição desde meados de 2020 – Dudu, negociado coo Fortaleza. Ano passado, Rodrigo Soares disputou a Série A pelo Juventude-RS que, assim como o Atlético-GO, foi rebaixado. Natural de Porangatu-GO, ele passou pelo futebol português e grego. Agora, retorna ao Estado e ao clube de origem.

“Tenho muito carinho por este clube (Atlético-GO). Tem mais de dez anos que saí, mas estou muito satisfeito por retornar. O desejo era de voltar ao clube. Conheço muito bem as rivalidades locais, mas o objetivo é ser campeão goiano e buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro’, afirmou Rodrigo Soares, que é um dos mais experientes jogadores do elenco formado pelo Atlético-GO para 2023.