Dentro de casa, o Vila Nova derrotou o CRB, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (22) e consolidou sua reação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a terceira vitória consecutiva, o time colorado se afastou da zona do rebaixamento e agora, com 37 pontos, ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. A vitória sobre os alagoanos garante que o Tigre não voltará para o Z4 ao término desta 31ª rodada.

O feito conquistado pelo Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga não é algo rotineiro para o clube nos últimos anos. A última vez que conseguiu emendar três vitórias seguidas na Série B do Brasileirão foi nas primeiras quatro rodadas da edição de 2018. Agora, a série vitoriosa catapulta a equipe da zona do rebaixamento para o meio da tabela.

Empolgado com a festa feita pela torcida, o Vila Nova começou bem elétrico a partida no OBA. Apesar da disposição dos atletas em campo, diante de um CRB bem organizado, o Tigre não conseguia grandes chances de gol. A primeira boa oportunidade saiu dos pés do atacante Kaio Nunes, aos 19 minutos, mas a finalização saiu fraca. O jogador era dúvida até minutos antes da partida, mas se recuperou de uma entorse no tornozelo e foi para o jogo.

O CRB criava jogadas perigosas quando descia para o ataque, seja pelo alto ou trocando passes e finalizando. Aos 38, Paulinho Moccelin perdeu grande chance ao finalizar fraco e facilitar a vida de Tony. Neto Pessoa também perdeu no ataque colorado, mas havia sido flagrado em impedimento.

Assim como no início do jogo, o Vila Nova começou a segunda etapa em alta intensidade. Após arrancada de Kaio Nunes, Wagner brigou pela bola e acabou sendo tocado dentro da área pelo defensor do CRB. O árbitro assinalou a marca da penalidade máxima. Na cobrança, aos dois minutos, Neto Pessoa bateu longe do alcance do goleiro Diogo Silva e colocou o Tigre em vantagem no placar.

Em desvantagem no placar, o CRB passou a se lançar de forma mais incisiva ao ataque e chegou a acertar a trave, aos 16 minutos, com o atacante Emerson. O Vila Nova ia se segurando como podia para manter o resultado e se afastar da zona do rebaixamento.

Com a vantagem no placar e o desgaste físico aparente de jogadores que estiveram muito bem em campo como o meia Wagner e o atacante Kaio Nunes, o técnico Allan Aal fez alterações para deixar a equipe mais fresca em campo e com muita energia para correr bastante e impedir os avanços da equipe visitante.

Enquanto o CRB tinha pressa, o Vila Nova buscava acertar o contra-ataque para liquidar a fatura. A situação estava controlada até os 43 minutos, quando Dentinho deixou o braço no rosto de Guilherme Romão, recebeu o segundo cartão amarelo e terminou expulso de campo. Apesar do sufoco nos acréscimos, o Tigre conseguiu se segurar bem e garantir mais uma vitória.

Mais aliviado e confortável na tabela de classificação, o Vila Nova terá tempo para recuperar os jogadores e se preparar para um confronto direto contra o Operário-PR, na sexta-feira (30), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini (Alisson Cassiano) e Willian Formiga; Sousa, Jean Martim (Ralf) e Wagner (Arthur Rezende); Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes (Hugo Cabral). Técnico: Allan Aal

CRB: Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo), Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Claudinei (Bruninho), Juninho Valoura e Rafael Longuine; Paulinho Moccelin (Richard), Emerson (Fabinho) e Anselmo Ramon (Gabriel Conceição). Técnico Daniel Paulista

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gol: Neto Pessoa aos 2’ do 2º tempo (Vila Nova)

Expulsões: Dentinho e Allan Aal (Vila Nova)

Público: 6.129 pagantes

Renda: R$ 49.050,00