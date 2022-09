Acabou nesta sexta-feira (2) a maior invencibilidade do Vila Nova na Série B. No tour pelo Sul do País, o Tigre perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada da competição nacional. O meia-atacante Matheuzinho descontou para a equipe goiana após o atacante Biel e o meia Thaciano, em lance polêmico, marcarem os gols da vitória gaúcha que encerrou com o período de nove partidas sem derrota do time vilanovense no campeonato.

O resultado não permite, novamente, que o Vila Nova deixe a zona de rebaixamento da Série B. O time colorado permanece com 28 pontos, pode cair duas colocações e terminar a 28ª rodada em 19º. Isso pode ocorrer se o Operário-PR pontuar com o Londrina e o Guarani vencer o Sampaio Corrêa, neste sábado (3), no completo da jornada.

A invencibilidade do Vila Nova começou a acabar logo no início da partida. Logo aos 2 minutos, Diogo Barbosa cruzou a bola na área e contou com erro do zagueiro Rafael Donato, que não conseguiu afastar a bola. A pelota sobrou para o atacante Biel, que fintou contra o defensor e bateu no contrapé do goleiro Tony.

O momento de maior revolta do Vila Nova ocorreu na etapa final. Aos 18 minutos, em contra-ataque, Diogo Barbosa cruzou a bola na medida para o meia Thaciano cabecear e anotar o segundo gol da vitória gremista. O lance foi revisado pelo VAR, que na origem da jogada entendeu que o lateral direito Rodrigo cometeu pênalti no atacante Daniel Amorim. Na sequência do lance saiu o tento do Grêmio.

Para o analista de arbitragem da Central do Apito, Sálvio Espínola, do Sportv, houve pênalti e o gol deveria ser anulado. A decisão não foi a mesma que Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF) tomou após ser orientado para revisão por Wagner Reway/PB.

O Vila Nova não abdicou de jogar mesmo com placar desfavorável, o time colorado conseguiu descontar aos 33 minutos. Depois de cruzamento da direita, seguido de bate e rebate dentro da área, Daniel Amorim ajeitou para o meia-atacante Matheuzinho acertar bonito chute e marcar o gol colorado no duelo.

Foi o primeiro gol anotado pelo jogador na Série B. Contratado como presente de virada de ano, o jogador começou o ano com tudo, marcou sete gols no Goianão, mas não manteve o ritmo na competição nacional. Apesar disso, Matheuzinho segue como principal artilheiro do Tigre na temporada, agora com oito gols em 42 partidas pela equipe colorada.

A invencibilidade do Vila Nova era a segunda maior em atividade entre os clubes das séries A, B e C, considerando apenas jogos do Campeonato Brasileiro. Apenas o Cruzeiro tem período invicto maior, com dez partidas - Palmeiras (9) e Flamengo (8) aparecem na sequência agora.

Essa foi a primeira derrota do Vila Nova como visitante no returno. O time colorado ainda é o melhor visitante no 2º turno, com 53,3%, oriundos de duas vitórias, dois empates e um empate. No tour pelo Sul do País, o Tigre venceu a Chapecoense (2 a 1) e perdeu para o Grêmio nesta sexta-feira.

O Vila Nova volta a campo na próxima terça-feira (6). O time colorado faz confronto direto na zona de rebaixamento contra o Guarani, na abertura da 29ª rodada da Série B. O duelo será disputado no OBA, a partir das 21h30.

A diretoria colorada definiu em 80 reais (Setor A) e 20 reais (Setor B) os valores dos ingressos para a partida no OBA. Com a camisa do Vila Nova, o torcedor paga meia-entrada. A promoção para mulheres, segue. Torcedoras coloradas não pagam ingresso diante do Guarani.

A comercialização dos ingressos começa neste sábado (3) em três pontos de vendas: Loja Nação Colorada (Leste Universitário), Tio Bák Noroeste (Shopping Perimetral Open Mall) e Empório das Bebidas (Jardim Vila Bela). Além da opção online, no Ingressos SA.

Para este duelo, o técnico Allan Aal volta a contar com o meia Wagner. Suspenso pelo acúmulo de três amarelos, o experiente jogador foi ausência contra o Grêmio, nesta sexta-feira (2). O meia Renan Bressan e o atacante Neto Pessoa, com problemas musculares, devem seguir como desfalques.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 28ª rodada

Jogo: Grêmio 2x1 Vila Nova

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre/RS)

Data: 2/9/2022

Horário: 21h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade/DF e Lehi Sousa Silva/DF

VAR: Wagner Reway/PB

GRÊMIO: Brenno; Edilson (Rodrigo), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Thiago Santos) e Campaz (Lucas Leiva); Biel (Thaciano), Diego Souza (Elkeson) e Guilherme. Técnico: Cesar Lopes (interino).

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Alisson Cassiano, Rafael Donato e Willian Formiga (Railan); Sousa (Romário), Jean Martim (Matheuzinho) e Arthur Rezende; Dentinho, Daniel Amorim (Rubens) e Kaio Nunes (Hugo Cabral). Técnico: Allan Aal.

Gols: Biel, aos 2 minutos do 1º tempo (Grêmio), Thaciano, aos 18 minutos (Grêmio) e Matheuzinho, aos 33 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Público pagante: 12.381

Público total: 13.735

Renda: R$ 422.544,00