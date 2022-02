Esporte No Vila Nova, Wagner aprimora recuperação após jogos para melhorar ritmo Jogador prevê que estará 100% fisicamente a partir da fase eliminatória do Campeonato Goiano

Apesar de ainda não ter atuado durante uma partida completa, o meia Wagner possui condição física para jogar 90 minutos mais os acréscimos. Principal contratação do Vila Nova para a temporada, o jogador tem aprimorado a recuperação pós-jogo na busca do melhor ritmo. Com a semana livre, ele é um dos alvos de atenção do departamento físico do time colorado.Até aqui, Wagner ent...