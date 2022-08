O técnico Jorginho não resistiu aos últimos resultados e foi demitido do Atlético-GO, neste sábado (27), horas após a derrota de 2 a 1 para o rival Goiás, na Serrinha, pela 24ª rodada do Brasileirão e a cinco dias do jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o São Paulo. O Dragão permanece na zona de rebaixamento (Z4) da Série A com 22 pontos.

O treinador deixa o clube após 27 jogos - dez vitórias, seis empates e 11 derrotas. O pior momento do time na Série A do Brasileiro, em que continua no Z4 há algumas rodadas, desde quando entrou na sequência de seis derrotas seguidas, pesou bastante na decisão do presidente do clube, Adson Batista, de demitir o treinador.

Em nota, o Atlético-GO reconheceu que o momento da equipe não é bom e que vai buscar recuperação na temporada com a mudança no comando técnico. "OAtlético atravessa um momento difícil no ano, com a necessidade de achar alternativas para sair desta situação. A responsabilidade pelos maus resultados é de todos, mas o clube buscará se reerguer o quanto antes", disse o clube.

O Atlético Clube Goianiense informa a saída do técnico Jorginho. Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo.



O dirigente havia dito, após empate (1 a 1) com o Cuiabá na 23ª rodada da Série A, que todas as situações precisam ser analisadas. Isso se repetiu neste sábado depois da derrota para o Goiás. Sobrou para o treinador.

Jorginho chegou ao clube em meados de maio para substituir o técnico anterior, Umberto Louzer. Na condução do trabalho do treinador, o Atlético-GO reagiu na Série A e conquistou uma vaga inédita à fase de grupos da Copa Sul-Americana, levando o time até a semifinal da competição internacional, em que disputará um lugar na final da competição contra o São Paulo, a partir da próxima terça-feira (30)

Na Copa do Brasil, houve bons resultados, como a classificação sobre o Goiás nas oitavas de final com uma goleada na Serrinha (3 a 0). O time atleticano abriu as quartas de final com vitória (2 a 0) sobre o Corinthians, mas teve atuação ruim e reativa em São Paulo, onde foi goleado pelo Timão por 4 a 1 e deu adeus à presença na semifinal da Copa do Brasil.

Outra marca de Jorginho, nesta segunda passagem pelo Atlético-GO, foi o desentendimento público criado com o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira.

Desde quando o time rubro-negro perdeu de 4 a 2 para o alviverde, fora, as rusgas entre ambos ficaram ainda mais fortes. Nas entrevistas, Jorginho passou a criticar o técnico do clube paulista. A situação não ficou boa para Jorginho, pois a cada entrevista, o treinador se viu na obrigação de explicar a situação.