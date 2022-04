O Goiás flertou com a vitória sobre o Palmeiras, mas cedeu o empate no apagar das luzes, por 1 a 1, na tarde deste sábado (16), na Serrinha. O resultado teve sabor amargo, pelas circunstâncias da partida, mas garantiu o primeiro ponto da equipe esmeraldina neste retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o empate na estreia do técnico Jair Ventura, o Goiás chegou ao quinto jogo sem vitórias na temporada e segue pressionado. O Palmeiras conquistou o primeiro ponto na competição nacional.

1º tempo

O Goiás iniciou a partida com uma postura defensiva, enquanto o Palmeiras atacava. O time paulista chegou com perigo em pelo menos quatro oportunidades. Aos quatro minutos, Raphael Veiga finalizou e Tadeu, que completou 150 jogos com a camisa do Goiás, fez defesa brilhante.

Aos 12, Dudu teve liberdade pela direita e chutou rasteiro. A bola foi caprichosamente na trave e saiu. O Palmeiras pressionava, enquanto o Goiás estudava uma solução para sair no contra-ataque. Aos 15, o time esmeraldino perdeu o volante Auremir e o estreante técnico Jair Ventura optou por colocar o zagueiro Da Silva em campo.

Aos 19 minutos, Zé Rafael teve uma chance para abrir a placar, mas mandou rente à trave. Só que o lance mais perigoso da primeira etapa foi do Goiás. No contra-ataque, a bola foi cruzada na área e Apodi acertou um voleio acrobático, mas parou em grande defesa do goleiro Weverton.

Sob forte calor, o ritmo da partida caiu bastante na segunda metade do 1º tempo e o resultado foi o empate, sem gols, até o intervalo.

2º tempo

Empurrado pela torcida esmeraldina, o Goiás abriu o placar aos 11 minutos do 2º tempo. Após bola alçada na área, Apodi ajeitou a bola com a cabeça para Pedro Raul, que girou e finalizou. A bola ficou viva e Caio Vinícius dividiu com o goleiro Weverton para empurrar para o fundo do gol e fazer a festa da torcida.

O gol deu confiança para o time esmeraldino, que se comportava bem na marcação e negava espaços ao time visitante. Os dois treinadores mexeram bastante nas equipes e a qualidade da partida caiu.

O Palmeiras se lançou ao ataque em busca do empate, mas o Goiás se defendia bem e era perigoso nos contra-ataques com Dadá Belmonte. Aos 37 minutos, Maguinho fez jogada pela direita e acionou Renato Júnior, que finalizou de primeira e exigiu grande defesa de Weverton.

A equipe visitante insistiu até o último minuto. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Rony e o atacante acertou belo chute para empatar a partida e esfriar a festa que a torcida do Goiás fazia na Serrinha.

Próxima partida

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 19 horas, para receber o Red Bull Bragantino (SP), na Serrinha. O jogo é válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Na mesma data, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, em jogo antecipado da 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 16/4/2022 (sábado)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Goiás: Tadeu; Diego, Sidnei, Reynaldo César e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir (Da Silva), Caio Vinícius e Fellipe Bastos; Apodi (Maguinho), Pedro Raul (Renato Júnior) e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Atuesta), Gustavo Goméz, Murilo e Piquerez (Rony); Danilo, Zé Rafael (Jaílson) e Raphael Veiga; Dudu (Wesley), Rafael Navarro e Gabriel Veron (Scarpa). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Caio Vinícius aos 11’ do 2º tempo (Goiás); Rony aos 50’ do 2º tempo (Palmeiras)

Cartões Amarelos: Pedro Raul, Dadá Belmonte (Goiás)

Público: 11.442 pagantes

Renda: R$ 353.385,00