O Atlético-GO está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira (12), o sub-20 atleticano empatou por 1 a 1 com a Juazeirense-BA no tempo regulamentar e caiu na disputa por pênaltis por 4 a 2. A partida foi disputada no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP).

Com a eliminação, o Dragão sequer iguala sua melhor campanha na Copa São Paulo. Em 2020 e 2022, disputou a 3ª fase. Agora, caiu na 2ª fase da competição.

O Atlético-GO sofreu o gol de Lucas Serravalle aos 35 minutos do segundo tempo. Empatou com Guilherme quatro minutos depois. Nos pênaltis, perdeu por 4 a 2.

A Juazeirense, agora, vai enfrentar o Palmeiras, que venceu com autoridade na 2ª fase ao eliminar o Sampaio Corrêa com goleada por 6 a 0.