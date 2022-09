O Atlético-GO voltou a sofrer uma virada em torneio eliminatório e está eliminado da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (8), o Dragão jogou mal, perdeu para o São Paulo, no tempo regulamentar, por 2 a 0, e nos pênaltis, por 4 a 2, e dá adeus ao torneio continental na fase semifinal.

Reinaldo, Calleri, Igor Vinicius e Galoppo fizeram os gols do São Paulo nas cobranças de pênalti. No tempo regulamentar, os gols do duelo disputado no Morumbi foram marcados pelo meia Patrick, duas vezes. Para o Atlético-GO, perderam pênaltis Gabriel Baralhas e Léo Pereira - Wellington Rato e Shaylon marcaram para o Dragão.

O Dragão fez história em 2022. A campanha semifinalista na Sul-Americana é a melhor do clube em três participações. A eliminação, porém, foi doída, pelo fato do time goiano ter vencido o jogo de ida contra o São Paulo por 3 a 1.

O resultado permitiu ao Atlético-GO jogar por três resultados (vitória, empate e derrota por um gol de diferença) nesta quinta-feira para avançar à final. A derrota por dois gols de diferença levou o confronto para os pênaltis, em que o São Paulo concretizou a virada no confronto.

Essa foi a segunda virada que o time goiano sofreu em torneio eliminatório. Na Copa do Brasil, o Dragão abriu dois gols de vantagem contra o Corinthians, mas foi goleado na volta e parou nas quartas de final.

Gol relâmpago

A missão do São Paulo contra o Atlético-GO ficou um pouco menos difícil de ser revertida logo nos primeiros minutos. Com a necessidade de vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, o time tricolor partiu para cima e pressionou o time goiano desde os primeiros momentos. Logo aos 5 minutos, a pressão surtiu efeito.

Depois de finalização de Luciano, rebatida pelo goleiro Renan, o meia Patrick, livre, só bateu com a perna direita para o fundo das redes para abrir o placar no Morumbi.

Pressão tricolor

O gol de Patrick deixou o Morumbi enlouquecido. O São Paulo seguiu pressionando o Atlético-GO, que não encontrava respostas para diminuir o ímpeto da equipe da casa. Aos 14 minutos, Calleri ampliou para o tricolor paulista, mas o segundo gol foi rapidamente anulado após intervenção do VAR.

No lance, o argentino empurrou o zagueiro Klaus antes de finalizar a gol. O VAR Leodan González (Uruguai) revisou o lance rapidamente e confirmou a falta a favor do Atlético-GO, anulando o tento tricolor.

São Paulo melhor

O Atlético-GO, depois dos 20 minutos, até conseguiu diminuir um pouco o ritmo ofensivo do São Paulo, mas não o suficiente para o goleiro Renan ter um restante de primeiro tempo tranquilo. O goleiro rubro-negro realizou duas boas defesas, após chutes de Luciano, para manter o placar inalterado.

Isso porque no ataque o Atlético-GO pouco chegou. O Dragão teve boas chances após escanteios, mas pecou no momento da finalização e viu chances serem desperdiçadas ainda na primeira etapa.

O São Paulo dominou o jogo, controlou a bola, mas perdeu um pouco do ritmo na reta final da primeira etapa.

Jogo morno e gol do São Paulo

O retorno do intervalo não foi muito diferente do final da primeira etapa. O São Paulo tinha o domínio da posse de bola, mas não conseguia criar grande chance por causa da postura defensiva do Atlético-GO. O Dragão esboçou algumas tentativas de saídas em contra-ataques, mas sem sucesso.

De jeito similar, o São Paulo ampliou o marcador na partida. Aos 17 minutos, Alisson levantou a bola na área e Patrick, novamente, se antecipou à marcação do lateral direito Dudu, e bateu com a perna direita para fazer o 2 a 0 no Morumbi. Esse resultado levava a decisão para os pênaltis.

Ataque x defesa

O São Paulo não diminuiu o ritmo após ampliar a vantagem. O time da casa seguiu com mais posse de bola, ocupou o campo de ataque e trocou passes na tentativa de furar a defesa atleticana.

A equipe tricolor até deu espaços no campo de defesa, mas que não foram aproveitados pelo Atlético-GO, por não ter conseguido acionar um bom contra-ataque. Com placar inalterado, a decisão seguiu para os pênaltis.

Penalidades

Reinaldo abriu a sequência de pênaltis e marcou para o São Paulo, Wellington Rato empatou na sequência, Calleri colocou o tricolor em vantagem e Gabriel Baralhas deixou o time da casa na frente após errar sua tentativa.

Na sequência, Luciano, ex-Atlético-GO, bateu rasteiro, mas Renan saltou no canto esquerdo e defendeu a cobrança do são paulino. Outro ex, desta vez Shaylon, convertou a terceira cobrança do Dragão e deixou tudo igual novamente (2 a 2).

Na quarta cobrança do São Paulo, Igor Vinícius cobrou bem e fez o terceiro do time tricolor. Léo Pereira, na penalidade seguinte, acertou a trave direita do goleiro Felipe Alves e manteve o time tricolor em vantagem: 3 a 2. Coube ao jovem Galoppo converter a quinta cobrança e classificar o São Paulo à final da Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - Semifinal - Jogo de volta

Jogo : São Paulo 2 (4)x(2) 0 Atlético-GO

Local: Estádio do Morumbi (São Paulo)

Data : 8/9/2022

Horário : 21h30



Árbitro : Darío Herrera (Argentina)

Assistentes: Gabriel Chade (Argentina) e Facundo Rodriguez (Argentina)

VAR: Leodan González (Uruguai)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Alisson (Galoppo), Rodrigo Nestor (Talles), Gabriel Neves (Pablo Maia) e Patrick (Juan); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Klaus e Jefferson; Gabriel Baralhas, Edson Fernando (Shaylon), Marlon Freitas e Jorginho (Léo Pereira); Diego Churín (Ricardinho) e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Baptista.

Gols: Patrick, aos 3 minutos do 1º tempo e aos 17 minutos do 2º tempo (São Paulo)

Cartões amarelos: Wanderson e Jefferson (Atlético-GO)



Público: 53.988 pessoas

Renda: R$ 5.833.370,00