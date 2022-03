Esporte Nos pênaltis, Vila Nova despacha Guarani e avança na Copa do Brasil Georgemy pega cobrança de Ronaldo Alves e coloca Tigre na 3ª fase da Copa do Brasil com prêmio de R$ 1,9 milhão

Com brilho de Georgemy, o Vila Nova eliminou o Guarani na noite desta terça-feira (15) e está na 3ª fase da Copa do Brasil. Após ceder o empate para o time paulista no fim do 2º tempo, por 2 a 2, o time colorado contou com a defesa do goleiro Georgemy na cobrança de Ronaldo Alves para se classificar nos pênaltis, por 5 a 4, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em C...