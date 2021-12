Esporte Nos pênaltis, Vila Nova perde para o Remo e é vice da Copa Verde Após novo empate sem gols no tempo normal, Tigre vê goleiro Vinícius brilhar e deixa escapar título inédito

O Vila Nova perdeu o título da Copa Verde, nos pênaltis, para o Remo na tarde desta sábado (11). Após novo empate sem gols, desta vez no Estádio Baenão, em Belém, o Tigre parou nas defesas do goleiro Vinícius e deixou escapar a conquista de mais um caneco em 2021. O time colorado encerra a temporada com o segundo vice-campeonato após disputa por pênaltis. No Cam...