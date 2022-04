Esporte Nos pontos corridos, Goiás faz 3ª estreia em Curitiba Pela segunda vez, desde 2003, alviverde inicia o Brasileiro com um treinador interino no comando

O Goiás volta para a Série A do Campeonato Brasileiro com o desejo expresso de se manter na elite por mais tempo e encerrar a gangorra dos últimos anos. O primeiro passo a ser dado será contra o Coritiba, fora de casa, no próximo domingo (10), na terceira estreia que vai fazer na capital paranaense na era dos pontos corridos. Fora de casa e contra o atual campeão p...