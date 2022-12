Cristiano Ronaldo desejou melhoras para Pelé, que está internado em São Paulo desde a semana passada para sequência de um tratamento de metástases no intestino, no pulmão e no fígado. CR7 passou em branco na goleada de Portugal, por 6 a 1, sobre a Suíça, que classificou o time lusitano às quartas de final da Copa do Catar.

“Melhoras, melhoras ao Pelé. Nosso Rei (do Futebol) tem que melhorar. É tudo que desejamos”, disse Cristiano Ronaldo, na zona mista do estádio Lusail, no Catar, após a goleada de Portugal.

Antes da bola rolar, Cristiano Ronaldo foi o alvo das principais notícias da partida. Pela primeira vez neste Mundial, o jogador começou um jogo no banco de reservas. Ele entrou durante o segundo tempo, chegou a marcar, mas teve o tento anulado por impedimento na jogada.

Portugal e Cristiano Ronaldo agora vão encarar o Marrocos nas quartas de final da Copa. O duelo será disputado no sábado (10), a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Al Thumama.

