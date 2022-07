Notorious (masculino) e Ladies (feminino) foram os campeões da Liga Internacional de Basquete de Rua (Liibra), que teve decisões na modalidade 3x3 disputadas neste sábado (9), na Feira Hippie, em Goiânia. A programação do evento, que é organizado pela Cufa-GO, segue durante o dia, com shows e atrações sociais.

Na decisão feminina, a primeira que foi concluída e teve duelo entre times de Goiânia, as Ladies venceram a L.B.C por 28 a 22.

Já o duelo masculino teve o Notorious, de Aparecida de Goiânia, como campeão, após vitória de 19 a 14 contra o Jd. Califórnia, de Trindade.

Após as decisões, o público teve acesso a um mutirão que contou com diversos atendimentos. No início da noite, a programação musical será atração com shows de artistas como Jessica Ayo, Nega Gizza e o rapper MV Bill.

Leia também

- Marta Sobral: 'cultura, esporte e educação andam de mãos dadas'

- Max Verstappen vence corrida sprint e conquista a pole do GP da Áustria